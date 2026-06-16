В Приморье подростку вменили убийство девочки, чьё тело нашли на чердаке дома

На Дальнем Востоке, в Приморье, началось расследование обстоятельств смерти 12-летней девочки. Тело с признаками насильственной смерти нашли на чердаке дома по в посёлке Врангель.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца, им оказался подросток. Ему предстоит обследование в психиатрической клинике, которое покажет, в каком состоянии он был ранее.

Также предстоит оценить, была ли халатность в действиях органов профилактики, сообщает приморское краевое управление СКР.