Волонтеры Алексея Вихарева приняли участие в "Гонке героев"

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева приняли участие в экстремальном забеге с препятствиями "Гонка героев". Об этом сообщается в их социальных сетях.

"Грязь? Препятствия? Дождь? Мы в деле! Проверка на прочность, силу, ловкость и командный дух пройдена! Наши волонтеры доказали — им по плечу любые вызовы", — говорится в сообщении.

Участники забега пробрались через километры грязи, преодолели вертикальные стены, канатные переправы.