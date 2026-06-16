Осужден экс-глава екатеринбургской компании, строившей котельную в республике Коми

Суд вынес приговор экс-руководителю екатеринбургской компании, выполнявшей контракт на стройку котельной в республике Коми.

По информации Интинского городского суда, бывший глава ООО "ЭЗОИС-Урал" признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере. Как показало расследование, екатеринбургская организация по договору с ПАО "Т Плюс" занималась строительством водогрейной котельной в Инте.

"Осужденный получил от субподрядчика более 100 тысяч рублей за отказ от претензий к качеству работ. В дальнейшем фигурант увеличил свои требования, попытавшись получить еще более 3 млн рублей, однако предприниматель платить отказался", - говорится в материалах дела.

Уголовное дело было возбуждено по материалам органов безопасности. Оперативно-розыскные мероприятия и обыски в Екатеринбурге проводились сотрудниками УФСБ по республике Коми во взаимодействии с УФСБ по Свердловской области. Фигурант был задержан сотрудниками ведомства в ноябре 2025 года в Краснодарском крае.

Сам бывший руководитель свою вину не признал. Интинский городской суд назначил ему штраф в размере 3 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительно-монтажных работ на три года. Также в доход государства конфискованы 118 тысяч рублей, полученные в качестве подкупа.