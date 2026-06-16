ЕС официально открыл переговоры о вступлении Украины и Молдавии

ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении в блок на межправительственной конференции в Люксембурге. То же самое касается Молдавии. Об этом сообщают европейские чиновники.

На днях свое вето сняла Венгрия. А в Люксембурге состоялась символическая церемония открытия. Открыт первый из шести кластеров, которые все кандидаты должны пройти перед вступлением.

Само начало переговоров ничуть не приближает Украину к вступлению в ЕС, так как переговоры могут длиться десятилетиями и ни к чему не привести. На днях новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр напомнил Киеву, что Черногория начала официальные переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году и ее до сих пор не приняли. С Украиной быстрее не будет. Однако Киев подбадривают "европейским будущим".

Характерно, что и на Украине официальное открытие переговоров уже не подается как большой успех, как это было, например, в 2022 году, когда ЕС официально предоставил ей статус кандидата. Теперь Зеленский хочет быстрого вступления в блок на основании "особых заслуг" перед Европой, которую он якобы защищает. Но ему дают понять, что этого не будет. Гипотетическое вступление Украины теряется где-то в неопределенном будущем, признают европейские политики и эксперты. В обозримом будущем ЕС просто не может пойти на принятие Украины в свой состав.