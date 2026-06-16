В Екатеринбурге ищут подрядчика для проектирования и строительства метро

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который занялся бы подготовкой технико-экономического обоснования проектирования и строительства (реконструкции) екатеринбургского метро. Начальная цена работ составляет 200 млн 977 тыс. 856 рублей.

"Предусмотреть продление первой линии метрополитена в северном направлении от ст. "Проспект Космонавтов" до ст. "Северная". Проработать вариативность прохождения участков трасс линий метрополитена и размещения станционных комплексов, включая инженерный корпус и депо для отстоя и ремонта подвижного состава", — говорится в документе по объекту закупки.

Там также сказано, что подрядчик должен выполнить работы до 30 марта 2027 года, в том числе получить необходимые согласования, сводное экспертное заключение Главгосэкспертизы и осуществить приемку результата выполненных работ.

Важно отметить, что пока речь идет только о подготовке к строительству, а не самом строительстве. Подрядчик должен изучить прогнозы пассажиропотока с учетом темпов развития градостроительства, прироста населения и рождаемости, оценить стоимость продления существующей ветки, выполнить работы по инженерно-геологическому обследованию территории с применением геофизических методов в объеме, достаточном для разработки ТЭО, оценить, какие капитальные строения нужно снести, а участи изъять.

Средства будут выделены из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области. Заявки принимаются до 1 июля.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявлял, что на подготовку к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге выделят 150 млн рублей. На этом этапе определят наиболее перспективные направления и сформируют варианты схемы будущей маршрутной сети.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, городские власти уже начинают работу над разработкой второй ветки. Приоритетным направлением является Академический район, Солнечный и Юго-Западный микрорайоны, где ведется активное жилищное строительство.

Еще в январе градоначальник объявил, что к проектированию строительства метро в Екатеринбурге приступят в ближайшие годы. Тогда сложилось впечатление, что речь может идти о станциях на Уралмаше: у ТРЦ Veer Mall и в конце проспекта Космонавтов.