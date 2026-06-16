Лондон поставит Киеву обогащенный уран на 280 миллионов долларов

Лондон планирует поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для атомных электростанций.

Английская компания Urenco будет обеспечивать работу украинских АЭС следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance на сумму 210 миллионов фунтов, сообщила канцелярия премьер-министра Кира Стармера.

В 2023 году страны уже заключали сделку на закупку топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco, напоминает РИА Новости.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявляли, что располагают информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Кроме того, военное ведомство сообщало, что располагает сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.