Навроцкий дал Зеленскому несколько дней, чтобы отменить героизацию нацистов

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что дает Зеленскому несколько дней, чтобы отменить присвоение подразделению украинских сил спецопераций имя "героев" УПА (террористическая организация, запрещенная в РФ). В противном случае он будет лишен высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла.

В конце мая Зеленский присвоил это имя одному из подразделений ВСУ. Перед этим состоялось торжественное перезахоронение второго главаря ОУН (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрея Мельника с участием Зеленского, который объявил о курсе на дальнейшее перезахоронение всех нацистских преступников. В Польше это вызвало огромное возмущение.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что есть границы, которые нельзя пересекать. Все польские политики наперебой выражают возмущение киевским режимом, действия которого воспринимают как плевок в лицо. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что прекращает поддержку Зеленского и снимает со своей груди символ украинского флага, ибо киевский главарь плюнул в могилу убитых поляков.

Ранее Навроцкий говорил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. Пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО, потому что Украина демонстрирует, что она "не готова быть частью европейской семьи".