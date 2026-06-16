16 Июня 2026
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Фото: РН-Юганскнефтегаз

10 призовых мест завоевали молодые специалисты "РН-Юганскнефтегаза" на XIX Кустовой научно-технической конференции Роснефти

10 призовых мест и 5 номинаций завоевали молодые специалисты РН-Юганскнефтегаза на XIX Кустовой научно-технической конференции Роснефти в Тюмени

Два первых, три вторых и 5 третьих мест завоевали молодые специалисты "РН-Юганскнефтегаза " на 19-й Кустовой научно-технической конференции "НК"Роснефть"" в блоке "Добыча и сервис", которая проходила в Тюмени.

Первое место в секции "Экология, промышленная безопасность, охрана труда" за проект: "Игровые технологии в процессе обучения охране труда и промышленной безопасности" заняла Валерия Князева. Наша коллега разработала настольную игу для операторов добычи нефти и газа. Участникам при помощи игральных кубиков и фишек нужно дойти до финиша, отвечая на вопросы в карточках.

В секции "Техника и технология добычи нефти и газа" победителями стали Никита Конаржевский и Константин Артюхов. Молодые специалисты разработали программу, которая переводит показатели параметров скважин в наглядные графики. Новшество облегчает и сокращает время работы геологов, которые на основе множества цифр строили графики вручную.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Сама программа очень простая в понимании. Она преобразует все цифры и параметры в графический вид. Кроме того, она сама будет определять, и указывать на проблемные зоны скважины. Даст рекомендации, например, сократить закачку жидкости, чтобы не было обводненности скважины. Не нужно будет массу цифр держать в голове и сопоставлять их по датам. На это всегда уходит много времени", - рассказал Никита Конаржевский. Его проект сразу отметили на конференции. Среди 22 работ его коллег из дочерних обществ "Роснефти" она заняла 1 место.

Сейчас победители дорабатывают свои проекты и готовятся к Межрегиональной научно-технической конференции Роснефти, которая состоится осенью в Москве.

Кустовая научно-техническая конференция Роснефти проводится с 2006 года, и в этом году её участниками стали 195 авторов научных работ из разных регионов России. Они собрались в Тюмени, чтобы представить свои проекты и побороться за выход в финальный этап конференции.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

На мероприятии обсуждались работы в 10 секциях, охватывающих ключевые направления нефтегазовой сферы: от геологии и добычи до цифровых технологий и экономики. Жюри, состоящее из 54 экспертов, включая специалистов центрального аппарата компании и её дочерних структур, оценивало актуальность и практическую значимость представленных инициатив.

За два десятилетия более четырёх тысяч проектов, разработанных победителями конференции, были внедрены на предприятиях компании, что принесло экономический эффект в размере более 5,5 миллиардов рублей.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, Кустовая научно-техническая конференция Роснефти


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