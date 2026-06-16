В Пермском крае отменен режим ракетной опасности

В Пермском крае отменен режим "Ракетной опасности". Информацию об отмене режима опубликовало Министерство территориальной безопасности Пермского края в 11.04 по местному времени, однако первые сообщения об отмене режима ракетной опасности от МЧС начали поступать пермякам уже в 10.55, передает корреспондент Накануне.RU.

В общей сложности режим ракетной опасности длился в регионе чуть больше полутора часов.

Примечательно, что режим "Ковер" в регионе не вводился. Росавиация не уведомляла об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт работал в штатному режиме.

Отметим, что режим "Ракетная опасность" вводился также в Татарстане, Чувашии, Оренбургской, Самарской, Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях.

Напомним, что при "Ракетной опасности" порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА:

Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!

Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте "тревожный набор": воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Следите за оповещениями МЧС.