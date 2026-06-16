В Пермском крае отменен режим ракетной опасности
В Пермском крае отменен режим "Ракетной опасности". Информацию об отмене режима опубликовало Министерство территориальной безопасности Пермского края в 11.04 по местному времени, однако первые сообщения об отмене режима ракетной опасности от МЧС начали поступать пермякам уже в 10.55, передает корреспондент Накануне.RU.
В общей сложности режим ракетной опасности длился в регионе чуть больше полутора часов.
Примечательно, что режим "Ковер" в регионе не вводился. Росавиация не уведомляла об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт работал в штатному режиме.
Отметим, что режим "Ракетная опасность" вводился также в Татарстане, Чувашии, Оренбургской, Самарской, Воронежской, Ульяновской, Пензенской и Орловской областях.
Напомним, что при "Ракетной опасности" порядок действий такой же, как при угрозе атаки БПЛА:
Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!
Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте "тревожный набор": воду, еду, лекарства, фонарик, документы.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.
Следите за оповещениями МЧС.