Молодой уралец назвал себя "Адольфом Гитлером" в присутствии участника СВО

На Среднем Урале молодой человек публично назвал себя "Адольфом Гитлером". О возмутительной ситуации рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

Как сообщил он в своем канале, инцидент произошел накануне вечером в одном из торговых центров Нижнего Тагила.

"В "Додо Пицца" 18-летний молодой человек сделал заказ под номером 160 в 18:52. Имя указал: "Адольф Гитлер" (надпись отображалась на экране в зале, – прим.). Все это происходило на глазах моего друга – участника СВО", – рассказал Алексей Свалов.

По его словам, парень абсолютно не скрывался и при этом даже высказывал "антивоенную позицию". Депутат призвал правоохранителей разобраться в ситуации, отметив, что на фудкорте есть видеонаблюдение. В противном случае, как отметил Свалов, парня "ждут на перевоспитание в 123 бригаде".

О реакции силовиков пока неизвестно.