В Перми задерживаются рейсы

В Перми задерживается вылет трех рейсов - в Сочи, Москву и Минеральные воды. Также задерживается прибытие в Большое Савино двух рейсов из Сочи и одного из Махачкалы. Соответствующая информация опубликована сайте онлайн табло аэропорта Большое Савино, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в Сочи вылет самолета авиакомпании "Россия" должен был состояться сегодня, в 05.05 по местному времени, однако перенесен на 00.55, 17 июня. В краевую столицу борт из Сочи прибудет в 23.00, вместо запланированных 04.00.

Рейс авиакомпании "Победа" прибудет из Сочи в Пермь в 13.00, вместо запланированных 05.10.

В Москву из Перми должен был вылететь в 06.35, однако теперь улетит в 13.35, в Минеральные воды - в 15.30, вместо 14.45.

Из Махачкалы судно авиакомпании "Азимут" прибудет в Пермь в 14.35, вместо 13.45.

Отметим, что в регионе с 09.16 действовал режим ракетной опасности. Однако режим "Ковер" Росавиация не вводила.