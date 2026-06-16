В России могут сократить долю госпрограмм в выдачах ипотеки до 30%

В России могут сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Решение готовы принять в министерстве финансов страны.

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Такого уровня удастся достичь к 2030-му. На начало года доля льготной ипотеки в выдачах ипотеки на новостройки достигала около 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья.

Если льготы перестают быть адресными, то это снижает доступность недвижимости для россиян. К июлю власти объявят новые условия по семейной ипотеке, пишут "Известия".

Ранее стало известно о другом изменении института ипотеки в России - её семейный вариант с дифференцированной ставкой начнёт действовать с 1 июля 2026 г. При этом за две недели до 1 июля правительство всё ещё не определило порядок снижения льготной ставки в зависимости от числа детей в семье заёмщиков. Сейчас для всех регионов и семей ставка по семейной ипотеке составляет 6%, первоначальный взнос – от 20%, максимальная стоимость жилья по программе для регионов – 6 млн руб., для Москвы Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти – 12 млн руб.