WSJ: Нетаньяху пытается срочно встретиться с Трампом

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предпринимает срочные усилия, чтобы организовать экстренную встречу с президентом США Дональдом Трампом с целью добиться изменения условий в потенциальном соглашении США с Ираном.

Как сообщает The Wall Street Journal, новость о готовящейся сделке вызвала бурю негодования в израильском руководстве. Чиновники бьют тревогу, так как они опасаются ослабления давления на Тегеран, но при этом есть риск испортить отношения с Вашингтоном. Все это может обернуться для Израиля катастрофой.

После последнего удара по Бейруту Трамп резко раскритиковал действия Израиля. Однако Нетаньяху накануне не стал публично критиковать соглашение. Вместо этого он сказал, что военные цели Израиля в Иране уже достигнуты, а угроза, исходившая от Ирана, нейтрализована. Но вот за закрытыми дверями, как утверждают источники издания, израильские чиновники напуганы возможным "предательством" США. Тель-Авив боится, что Трамп даст Ирану передышку, не потребовав вывоза накопленного обогащенного урана.

Накануне Израиль отказался следовать договоренностям США и Ирана, сообщило Ynet. Однако там опасаются идти на открытый конфликт с США. Политический обозреватель Дарья Митина считает, что позиция Израиля повлияет и на репутацию Трампа - сможет ли он обуздать еврейское государство.