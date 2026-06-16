«ГАЗЭКС» заплатит более полумиллиона рублей за завышение цен на обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования

Свердловское УФАС признало газораспределительную организацию нарушившей антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свердловское УФАС привлекло АО «ГАЗЭКС» к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.* Сумма наложенного штрафа составила 562 500 рублей.

Нарушение было выявлено в ходе рассмотрения антимонопольного дела. Комиссия Свердловского УФАС установила, что в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года компания взимала завышенную плату за работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.**

В связи с этим ведомство выдало компании предписание о необходимости привести свои прейскуранты в соответствие с утверждёнными Методическими указаниями.*** АО «ГАЗЭКС» исполнило данное требование.

* часть 1 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

** п. 1 ч. 1 ст. 10 и п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (по тексту – Закон о защите конкуренции);

*** Приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме» (по тексту – Методические указания).