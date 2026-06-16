В США разбился стратегический бомбардировщик, весь экипаж погиб

Утром 15 июня американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение в Калифорнии, вскоре после вылета с авиабазы Эдвардс. Все восемь человек, находившихся на борту, погибли.

Авиабаза Эдвардс расположена в пустыне Мохаве, примерно в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса. По данным CNN, бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. В связи с чрезвычайным происшествием аэродром был закрыт, а прибывающие самолеты перенаправляются в другие аэропорты.

B-52 Stratofortress – это американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing. Его первый полет состоялся еще в 1952 году. Это один из старейших самолетов ВВС США. Основное предназначение самолета – нанесение ядерных и обычных ударов большой дальности. Экипаж состоит из пяти человек, а дальность полета без дозаправки достигает 14 тысяч километров.

Последняя трагедия с участием этого типа самолета произошла в 2008 году, когда шесть военнослужащих ВВС США погибли после падения самолета в Тихий океан у побережья Гуама.