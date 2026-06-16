Дело уральской блогерши Улановой о хищении 130 млн рублей передано в суд

В Екатеринбурге перед судом предстанут блогерша Екатерина Уланова и ее супруг Алексей. Их обвиняют в хищении более 130 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Улановым вменяют мошенничество с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере, а также организованной группой. Как показало расследование, с декабря 2021 года уральская блогерша через созданные ею каналы в мессенджерах и соцсетях размещала сведения о реализации различных товаров. По версии следствия, она выкладывала ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости либо сертификатов и лотов на такие товары, а также предлагала приобрести подписки, якобы позволяющие купить товары стоимостью выше.

"Обвиняемая изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по передаче покупателям товаров, сертификатов, лотов, по предоставлению членам клуба обещанных услуг по обучению и дорогостоящих подарков. После того, как клиенты перечисляли средства за товар, обвиняемая переставала выходить с ними на связь", - говорится в материалах дела.

Как показало расследование, действия супругов Улановых нанесли материальный ущерб 246 потерпевшим на сумму более 130 млн рублей. В прокуратуре отметили, что уголовное дело состоит из 221 тома. Сейчас оно направлено в Верх-Исетский районный суд уральской столицы.