Лукашенко: Ватикан и Израиль обманули Россию в 2022 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в марте 2022 года, когда Россия отвела свои войска из-под Киева, это было сделано по настоятельной просьбе Ватикана и израильских посредников. Но они обманули Россию. Об этом он сказал телеканалу Al Arabiya English.

Ватикан и Израиль заверяли президента России Владимира Путина, что Зеленский готов подписать мирное соглашение. Однако вскоре киевский режим резко изменил свою позицию и отверг любые переговоры. При этом именно обещания Киева начать диалог для заключения мирного соглашения стали главной причиной, по которой российская армия отошла от Киева, хотя Украина находилась в сложнейшем положении, подчеркнул Лукашенко.

Предыдущий римский папа Франциск осудил СВО и возмутился позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который объяснил ему, почему Россия начала военные действия. Позже Россия заявляла, что Ватикан не может быть площадкой для переговоров, в том числе из-за того, что явно поддерживает киевский режим. Об обмане России тогда не сообщалось, но слова Лукашенко проливают свет на роль "святого престола".