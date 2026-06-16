Начался суд над екатеринбуржцем, обвиняемом в хулиганском убийстве незнакомки

В Свердловском областном суде стартовало рассмотрение дела местного жителя Раниса Гиниятова. Его обвиняют в убийстве прохожей из хулиганских побуждений.

Трагедия произошла утром 7 декабря 2024 года на ул.40-летия Октября в Екатеринбурге. По версии следствия, Гиниятов увидел ранее неизвестную ему женщину, набросился на нее, нанес множественные удары по голове и телу, а после сел на незнакомку и стал душить ее шарфом. От полученных травм потерпевшая впала в кому, а в феврале 2025 года скончалась в больнице.

Следствие полагает, что Гиниятов находился под воздействием алкоголя и психотропных препаратов.

Ранее уголовное дело поступало в суд с постановлением о применении к Гиниятову принудительных мер медицинского характера как к невменяемому. Однако в ходе рассмотрения дела суд усомнился в состоянии подсудимого. Была назначена новая экспертиза, которая также подтвердила - Гиниятов вменяем.

Накануне в суде было озвучено обвинительное заключение и допрошены потерпевшие. Подсудимому продлен срок содержания под стражей. Идет судебное следствие.