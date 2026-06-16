В Приморье подросток умер после курения вейпа

В Приморье 12-летний подросток скончался, предположительно, после курения вейпа. ЧП произошло в Уссурийске. Ребенка без дыхания дома обнаружила его мама. В краевом Минздраве заявили, что врачи склоняются к версии о том, что причиной смерти мальчика стало курение вейпа. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

В СКР заявили, что тело ребенка было обнаружено "без внешних видимых признаков насильственной смерти". Для установления окончательной причины назначена судебная экспертиза.

На прошлой неделе Госдума одобрила законопроект о праве регионов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Этот экспериментальный режим будет действовать пять лет, начиная с 1 марта 2027 года.