В Краснодарском крае горит нефтебаза после атаки БПЛА

В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Погибших и пострадавших нет. Уточняется, что к тушению пожара привлечено 32 человека и 7 единиц техники.

После атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским. На месте работают специальные и экстренные службы.

По данным Минобороны, в период с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских дрона. Беспилотники сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.