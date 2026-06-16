В Челябинске в аварии пострадали трое пассажиров такси

В Челябинске столкнулись два автомобиля, один из которых представлял сервис такси и вёз пассажиров. Есть пострадавшие.

Авария случилась в 16.10 13 июня вблизи дома №28 по улице Мира. Столкнулись "Тойота Королла" и "Лада Гранта", отмеченная символикой "Яндекс Go".

Пострадали ехавшие в "Гранте" 26- и 28-летняя женщины и семилетняя девочка, сидевшая на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве (бустер) и пристёгнутая ремнём безопасности, сообщает Госавтоинспекция Челябинска.