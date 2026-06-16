Прокуратура обжаловала приговор экс-руководителям СИЗО-1 Екатеринбурга

На приговор бывшим руководителям СИЗО-1 в Екатеринбурге, откуда 1 сентября прошлого года сбежали двое осужденных за терроризм, поступила апелляция. Обжаловать решение суда решила прокуратура.

Напомним, на скамье подсудимых оказались экс-начальник ФКУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН по Свердловской области Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ "СИЗО №1" Андрей Зацепин. Всех троих обвиняли по статье УК РФ "Халатность".

В суде бывшие руководители следственного изолятора полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела без проведения судебного следствия. В начале июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал всех троих виновными, назначив штрафы: Андрею Зацепину – 90 тысяч рублей, а Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тысяч рублей каждому.

Как сообщается в электронной картотеке райсуда, 15 июня на приговор бывшим тюремщикам поступило апелляционное представление. Его подал прокурор. Дата рассмотрения апелляции станет известно позже.

Что касается самих беглецов, то апелляцию прокуратуры на их приговор рассмотрят в начале июля.