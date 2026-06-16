Результаты инспекции капремонта и замены лифтов в многоквартирниках Нижневартовска депутаты признали не удовлетворительными

Депутаты - члены комитета по городскому хозяйству и строительству Думы Нижневартовска провел выездное заседание. Народные избранники проверили ход капитального ремонта многоквартирных домов и замены лифтового оборудования. Депутаты проинспектировали объекты на улицах Интернациональной, 49, Мира, 31 и Менделеева, 10.

Вопрос по капремонту уже поднимался на депутатских слушаниях в апреле с участием Югорского фонда капремонта, администрации, управляющих компаний и жителей. Тогда выяснилось, что фонд планировал заменить 353 лифта в 72 домах, но сроки были сорваны из-за недобросовестных подрядчиков. Представители фонда обещали оперативно устранить замечания, однако контрольный депутатский выезд показал, что проблемы остались.

В некоторых домах работает лишь один лифт из двух, повсюду имеется брошенный строительный мусор, а новое оборудование складируется ненадлежащим образом.

Депутатов не устроили оправдания фонда о том, что их подводят исполнители. Жителям не интересны внутренние разногласия организаций - им нужны точные сроки и результат. Конкретных ответов на данный момент получить так и не удалось, а сроки постоянно переносятся. По оценке депутатского корпуса, в подобной ситуации сейчас находятся 70% домов, где запланирована замена лифтов.

По результатам рабочего выезда решено вынести этот вопрос на заседание профильного комитета Думы Нижневартовска, которое состоится 22 июня. Депутаты планируют подготовить официальное обращение в вышестоящие инстанции.