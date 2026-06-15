В Иркутской области из-за отказа двигателей рухнул военный самолёт

Военный самолет Ту-22М3 упал в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Это произошло во время захода на посадку.

Экипаж успел катапультироваться, его члены живы, их отправили в больницу. По предварительным данным, состояние троих членов экипажа – лёгкой степени тяжести, одного – средне тяжёлое. Их жизни ничего не угрожает.

Самолёт выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. На месте падения самолёта начался пожар, он был локализован на площади 400 кв. м. Предварительно, причина крушения – отказ двигателей, сообщил в своём telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.