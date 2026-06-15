В Перми подростки цепями и прутьями избили мужчин

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В Перми группа несовершеннолетних, вооружённых предметами, похожими на металлический прут и цепи, беспричинно напала на двух местных жителей. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.