Власти США опровергли информацию о планах разблокировать все активы Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сообщения о планах США разблокировать активы Ирана на миллиарды долларов не соответствуют действительности.

"Поэтому, когда люди говорят о том, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда", - сказал Вэнс каналу CBS.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном. Тегеран подтвердил это. При этом ни одна из сторон итоговый текст соглашения пока не опубликовала. Черновик, который циркулировал в последние дни, включал окончание блокады Ормузского пролива, начало переговоров по демонтажу иранской ядерной программы, а также ослабление санкций на экспорт иранской нефти.