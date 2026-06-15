В Пермском крае дроппер вернул пенсионерке похищенные у нее деньги

В Пермском крае прокуратура добилась возврата средств, которые мошенники выманили у пожилой жительницы Большесосновского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2025 году пенсионерка, поверившая в легенду о "безопасных счетах", перевела на счета злоумышленников более 65 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Чтобы защитить имущественные права потерпевшей, прокурор района направил в суд два иска — о взыскании неосновательного обогащения с владельцев счетов, а также процентов за пользование чужими деньгами.

В ходе рассмотрения гражданских дел один из ответчиков-дропперов добровольно возместил ущерб в размере 24 тысяч рублей. Оставшуюся часть суммы суд взыскал с него в пользу потерпевшей принудительно.