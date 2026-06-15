Владивостокский подросток устроил массовое ДТП на родительском "Лэнд Крузере"

Во Владивостоке 12-летний подросток устроил ДТП, протаранив пять припаркованных автомобилей.

ЧП произошло в микрорайоне Снеговая Падь рядом со школой №83. По предварительным данным, ребенок без спроса взял у родителей автомобиль – внедорожник Toyota Land Cruiser Prado – и решил покатать друзей. После аварии дети скрылись с места происшествия. Между тем, нанесенный ущерб оценивается в несколько миллионов рублей, передает Telegram-канал "112".