"Дети верят в счастливое будущее": Ирина Чемезова выступила в суде с последним словом

Супруга бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина Чемезова выступила в суде с последним словом, попросив суд дать ее детям возможность расти вместе с мамой.

"Дети верят в счастливое будущее и справедливое решение, верят в безопасность внутри нашего государства, и эту безопасность в нашей ситуации может обеспечить только суд. Я очень прошу суд меня оправдать, а если суд вынесет другое решение, то чтобы это решение не мешало детям расти вместе с мамой", - передает слова Чемезовой канал "Аппаратная".

Обвинение же запросило для Чемезовой восемь лет колонии условно. Свою вину она так и не признала.

Напомним, руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В ходе судебных разбирательств была озвучена сумма похищенного - 15 млн рублей. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, а в декабре меру пресечения продлили до 17 июня 2026 года.

Уголовное дело насчитывает 14 томов. Кроме этого, бывшие супруги выступали ответчиками по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Стоит отметить, что вину Чемезова не признает, называя себя "заложницей уголовного дела ее мужа".