Апелляцию на приговор беглецам из СИЗО Екатеринбурга рассмотрят в начале июля

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые прошлой осенью сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга.

Напомним, двое арестантов, которые были осуждены за попытки поджогов военкоматов по "террористической" статье, сбежали 1 сентября 2025 года. Первого из них – Черепанова* – поймали спустя неделю. А еще через неделю был задержан Корюков*.

Обоим вменили две статьи Уголовного кодекса – "Побег из-под стражи группой лиц по предварительному сговору" и "Кража имущества с незаконным проникновением в жилище". Дело беглецов рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В начале мая состоялось оглашение приговора. Александру Черепанову* было назначено 8 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Иван Корюков* получил 7,5 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год. Первые 4 года им предстоит провести в тюрьме, а остаток срока – в колонии строгого режима. В дальнейшем приговор был обжалован прокуратурой.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, рассмотрение апелляции состоится 2 июля. Примечательно, что по информации из картотеки Верх-Исетского райсуда, сами Черепанов* и Корюков* не стали обжаловать приговор.

*внесен в список террористов и экстремистов