В Челябинске за полчаса выпала треть месячной нормы осадков

Глава Челябинска Алексей Лошкин провёл аппаратное совещание. Одной из его тем стали мощные осадки – за полчаса выпала треть месячной нормы осадков.

За первые 15 дней июня выпало 75 мм осадков при месячной норме в 61 мм. 14 июня ливень за полчаса обрушил на город 17 мм осадков. Это создало повышенную нагрузку на систему водоотведения, рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев.

На сложных участках (улица братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Комсомольском проспекте) поток воды забил дождеприемные решетки мусором и скошенной травой. Частично проблему создали владельцы киосков, выставляющие пакеты с отходами прямо на улицу.

"Вода должна уходить в течение часа, и у нас этот норматив соблюдается. Специалисты выезжают на прочистку, не дожидаясь жалоб от жителей", - заявил Агеев.

Глава города напомнил, что улица братьев Кашириных находится в низине, и проблемные места известны заранее. Сами ливнёвки работают штатно, но оперативная реакция остаётся ключевым фактором.

"Вы места знаете, прогноз читаете. Дождь прошёл, сразу проехали, посмотрели. Главам районов – отдельная задача мобилизовать свои подрядные организации. Частный сектор, внутрипоселковые территории, межквартальные проезды – за всем следим и подключаемся", - подчеркнул Алексей Лошкин.

Глава потребовал от подрядчиков, которые заняты благоустройством и дорожным строительством, не ссылаться на погоду: даже в дождь есть виды работ, которые можно и нужно выполнять.

"Подрядчики должны работать в любую погоду, пусть не на всех участках, но там, где это возможно. Не всё упирается в копку траншей, есть и другие задачи. С соблюдением требований к качеству и безопасности, разумеется. За сроками следим отдельно", - цитирует Лошкина пресс-служба мэрии.