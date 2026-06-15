Глава "Северстали" предупредил о рисках из-за охлаждения экономики

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов на сессии ПМЭФ заявил, что компания урезает бюджеты на развитие. По его словам, текущая ситуация в стране вызывает серьезное беспокойство у крупного бизнеса, сообщает "Фонтанка.ру".

Мордашов объяснил, что спрос на сталь падает три года подряд. В прошлом году рынок просел на 14%, а за первые четыре месяца текущего года потерял еще 13%. Поскольку сталь - это основной материал для строек и производства, такие цифры показывают реальный спад инвестиций в стране. В ответ на это "Северсталь" тоже снижает свои расходы. Пока компания тратит много денег только потому, что не может быстро остановить уже запущенные крупные проекты.

Руководство компании уже решило сократить инвестиционную программу 2026 года на 24%. Она составит 147 млрд рублей. В 2027 году расходы упадут еще сильнее. Мордашов признал, что сейчас компания тратит больше, чем зарабатывает, и копит долги. Раньше высокая прибыль помогала "Северстали" бороться с кризисами, но теперь запас прочности сокращается.

Бизнесмен считает, что государству пора прекратить искусственно замедлять экономику. Он напомнил, что власти объявили курс на охлаждение два года назад, и сейчас этот процесс зашел слишком далеко. По мнению Мордашова, такая политика тормозит активных предпринимателей.

Глава "Северстали" подчеркнул, что российский бизнес успешно справился с санкциями и хочет развиваться дальше, а не "сидеть в окопе". Он назвал обидным тот факт, что теперь компании сдерживают не внешние ограничения, а внутренняя государственная политика, которая требует срочных изменений.

Ранее на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ владелец "Северстали" Алексей Мордашов заявил о серьезном кризисе в металлургии и негативном влиянии высокой ключевой ставки на бизнес. По его словам, из-за политики охлаждения экономики спрос на сталь в России упал на 30% за последние три года, что заставляет компанию тратить на развитие больше, чем она зарабатывает в итоге.