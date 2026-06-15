Игорь Мартынов приветствовал участников праздника единства и традиций - фестиваля «Матушка Земля»

Фестиваль «Матушка Земля», приуроченный к Году единства народов России, прошел в Камызякском районном Доме культуры. Мероприятие является частью проекта Министерства культуры Астраханской области, в рамках которого творческие коллективы выезжают в населенные пункты региона с концертами, спектаклями, выставками и мастер-классами. Фестиваль проводится при поддержке проекта партии «Единая Россия» — «Культура малой родины».

На сцене выступили Оркестр русских народных инструментов имени Вячеслава Махова Астраханской государственной филармонии (художественный руководитель и дирижер — Елена Серединцева), а также солистка Астраханской государственной филармонии, лауреат российских и международных конкурсов, член Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Забелина.

Среди почетных гостей мероприятия – Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, заместитель председателя комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике Андрей Маркин.

Спикер регионального парламента обратился к участникам мероприятия, отметив, что в Год единства народов России подобные фестивали способствуют укреплению межнационального согласия, сохранению культурного наследия и традиций.

«В Камызякском районе живут и работают люди разных национальностей и вероисповеданий. Уважать друг друга, помогать соседям, быть рядом в горе и радости – вот принцип, который делает нас сильными перед лицом любых испытаний. Фестиваль «Матушка Земля» - праздник единства, традиций и творчества. Убежден, что к данному мероприятию с удовольствием присоединятся жители других районов Астраханской области», - отметил Игорь Мартынов.





Также в рамках мероприятия председатель Думы Астраханской области вручил благодарственные письма жителям Камызякского района. Кроме того, за успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе, высокий профессионализм и большой вклад в развитие отрасли культуры Астраханской области почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» награждена художественный руководитель муниципального казенного учреждения культуры «Камызякский районный Дом культуры» Камызякского муниципального района Астраханской области Наталья Марецкая.