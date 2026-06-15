Более 250 детей стали участниками масштабного события проекта "Формула футбола" в Тобольске

В Тобольске состоялись два мероприятия проекта "Формула футбола". Дети и их родители познакомились с возможностями образования в городе, приняли участие в спортивных активностях и получили возможность начать занятия футболом в партнерской школе Академии ПФК ЦСКА, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Старт программе дал профориентационный трек в Тобольском многопрофильном техникуме. Для юных футболистов 13 лет состоялась экскурсия по образовательному учреждению, где они познакомились с современными направлениями подготовки, учебными классами и инфраструктурой техникума. Завершением встречи стал товарищеский футбольный матч с представителями СИБУРа и ЦСКА.

Продолжением программы стал фестиваль футбола "ЦСКА — Все сюда!", который объединил более 220 детей в возрасте от пяти до семи лет и их родителей. Участники прошли футбольное тестирование, приняли участие в игровых и развивающих активностях, а также познакомились с основами робототехники и экологии.

"Мы видим, что проект “Формула футбола”, партнёрство СИБУРа и Академии ЦСКА приносят реальные результаты: у тобольских ребят появляется путь от дворового футбола до профессиональной академии. Такие мероприятия укрепляют статус Тобольска как города, где развитию детей уделяют первостепенное внимание", - заявил заместитель главы города Тобольска Сергей Дударев: .

По итогам фестиваля спортивная школа №2 откроет новые группы для детей 2020-2021 годов рождения - возраст входа в систему подготовки юных футболистов в Тобольске будет снижен до пяти лет.

Завершением фестиваля стала презентация мини-фильма "Вызов в ЦСКА", посвящённого воспитаннику проекта Макару Ламбину, который в апреле 2026 года был зачислен в Академию ПФК ЦСКА.