Сына экс-адвоката Пашаева обвинили в убийстве и попытке мошенничества

Сын скандально известного бывшего адвоката Эльмана Пашаева Эльвина обвиняется в убийстве и попытке мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Также по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое арестованы.

По данным СМИ, дело связано с исчезновением владельца квартиры в Москве, которую перед арестом оформил на себя Пашаев-старший.

В сентябре 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Эльмана Пашаева. Как установили следователи, экс-адвокат в феврале 2024 года при личной встрече с бизнесменом Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Таким образом, Пашаев путем обмана похитил у Блиновского более 47 миллионов рублей, заявили в СК.

С июля 2023-го по сентябрь 2024-го экс-адвокат аналогичным способом пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова.

Пашаев приобрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым. Сам актер заявил, что его адвокат подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Лжесвидетелями по делу проходили три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.