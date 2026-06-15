Дело уральца, в чьем доме при пожаре погибли его внуки, вернули в прокуратуру

Уголовное дело в отношении 51-летнего уральца Валерия Люлина, в чьем доме в СНТ "Рассвет-1" при пожаре погибли четверо детей и один взрослый, вернули в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Чкаловского районного суда города.

Напомним, трагедия произошла в июле 2025 года. Мужчина попросил дочь присмотреть за домом, пока будет в отпуске. Та взяла с собой своих детей 6 лет и трех месяцев, а также подругу с детьми 6 и 16 лет. К компании также присоединились 17-летний друг 16-летней девочки. В ночь с 25 на 26 июля, по данным следствия, из-за дождя замкнуло световую электрическую гирлянду, что привело к пожару, в котором выжили только дочь обвиняемого и 16-летняя девушка.

Свердловчанина обвинили по ч. 3 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", однако, как оказалось, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК.

По данным агентства ЕАН, ссылающегося на мать обвиняемого Надежду, "замыкание гирлянды" эксперт указал лишь как вероятную причину пожара. Однако, по ее словам, СКР умолчали в пресс-релизе о результатах другой экспертизы, в которой говорится, что возгорание могло произойти из-за включения в сеть зарядных устройств телефонов, ноутбуков и вейпов, которые привезли гости. Гирлянду же сам Люлин перед отъездом выключил из розетки, а временные жильцы могли ее заново включить и забыть отключить на ночь.

Представители потерпевших также встали на сторону обвиняемого и его адвоката.

Материалы дела будут направлены обратно в прокуратуру для дальнейшей передачи в СКР.