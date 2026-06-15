Вызвавшие споры клинические рекомендации для детей с РАС решили пересмотреть

Критика независимых экспертов, родителей и депутатов была услышана в Российском обществе психиатров – объединение согласилось смягчить ряд положений из проекта новых клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра (РАС) у детей, передает "Коммерсант". Впрочем, некоторые эксперты считают, что спорные моменты в рекомендациях останутся, и это станет проблемой в случае одобрения со стороны Минздрава России.

Среди прочего критики подвергались большие суточные дозы ряда нейролептиков, а также возраст, с которого РОП предлагало применять некоторые лекарства. Например, галоперидол общество теперь предлагает применять с трех лет (вместо предлагавшихся двух) и только в исключительных случаях при непереносимости других антипсихотиков.

Также в пересмотренных рекомендациях РОП соглашается признать эффективными ряд методик, применяемых за рубежом (тест ADOS-2, ABA-терапия, методика TEACCH). Впрочем, с рядом оговорок.

Обсуждение новой версии клинических рекомендаций продлится до 24 июня.