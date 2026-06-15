СК возбудил дело после регистрации 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга без ее согласия

Следственный комитет возбудил уголовное дело после незаконной регистрации десятков человек в квартире жительницы Екатеринбурга без ее согласия.

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Ранее сообщалось, что жительница уральской столицы неожиданно узнала, что по документам в ее квартире проживает 57 человек из Ингушетии. При этом "выселить" их не получается, а последний счет за коммунальные услуги составил 50 тысяч рублей.

Как оказалось, аккаунт владелицы жилья на "Госуслугах" взломали, после чего и началась массовая регистрация в ее квартире. Изначально в возбуждении уголовного дела екатеринбурженке отказали.

Однако теперь "уголовка" все же возбуждена. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность".

"Накануне в ряде средств массовой информации было опубликовано сообщение о том, что в квартире жительницы Екатеринбурга, без ее согласия, по месту пребывания было зарегистрировано более 50 граждан. В этой связи, по сообщению СМИ, женщине стали начислять существенно завышенные коммунальные платежи", - отметили в Следственном комитете.

Сейчас проводится расследование. Выясняются все обстоятельства.