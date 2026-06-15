РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России

РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России. Причина - корректировка расписания на период ремонтных работ.

Уточняется, что изменения затронут ряд поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября.

"В том числе изменения коснутся и некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод", - сообщили РИА Новости в РЖД.

Ранее ряд СМИ написал об отсутствии у РЖД в онлайн-продаже билетов на поезда с юга на некоторые дни сентября.