15 Июня 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Amir Cohen

Израиль отказался следовать договоренностям США и Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил американскому президенту Дональду Трампу, что не будет соблюдать договоренности, достигнутые между США и Ираном и включающие в себя мир на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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Еврейское государство не считает себя связанным положениями о прекращении боевых действий в Ливане, пишет Ynet, ссылаясь на израильские источники. Израиль не планирует выводить свои войска из Ливана.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что соглашение, заключенное между США и Ираном, не имеет никакой юридической силы для Израиля. Там будут преследовать свои интересы независимо ни от чего и будут сопротивляться давлению и попыткам изменить его курс, что может попытаться предпринять Вашингтон.

Накануне Израиль нанес удары по пригороду Бейрута. Позиция Израиля может сорвать подписание соглашения между Ираном и США.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что именно на это Израиль и делает ставку. Однако у США есть рычаги давления, а Нетаньяху могут даже осудить, так как ранее Трамп говорил, что буквально спас его от тюрьмы. В октябре в Израиле состоятся досрочные парламентские выборы, на которых партия Нетаньяху, видимо, разгромно проиграет. Поэтому Нетаньяху рискует, даже ухудшая отношения с США.

Теги: США, Израиль, Ливан, Иран


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