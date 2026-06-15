Израиль отказался следовать договоренностям США и Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил американскому президенту Дональду Трампу, что не будет соблюдать договоренности, достигнутые между США и Ираном и включающие в себя мир на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Еврейское государство не считает себя связанным положениями о прекращении боевых действий в Ливане, пишет Ynet, ссылаясь на израильские источники. Израиль не планирует выводить свои войска из Ливана.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подчеркнул, что соглашение, заключенное между США и Ираном, не имеет никакой юридической силы для Израиля. Там будут преследовать свои интересы независимо ни от чего и будут сопротивляться давлению и попыткам изменить его курс, что может попытаться предпринять Вашингтон.

Накануне Израиль нанес удары по пригороду Бейрута. Позиция Израиля может сорвать подписание соглашения между Ираном и США.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что именно на это Израиль и делает ставку. Однако у США есть рычаги давления, а Нетаньяху могут даже осудить, так как ранее Трамп говорил, что буквально спас его от тюрьмы. В октябре в Израиле состоятся досрочные парламентские выборы, на которых партия Нетаньяху, видимо, разгромно проиграет. Поэтому Нетаньяху рискует, даже ухудшая отношения с США.