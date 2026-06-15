Игроки из трех стран приехали в Екатеринбург на турнир по паделу

С 12 по 14 июня на Падел-арене РМК в Екатеринбурге прошел турнир RCC Padel Open в категории ФПР 500.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, это рейтинговый турнир под эгидой Федерации падела России при поддержке Федерации падела Свердловской области. Участие приняли 32 пары из 12 регионов РФ, а также из Испании и Аргентины. Фонд турнира составил 1,15 миллиона рублей.

По 500 очков в личный зачет забрали Евгений Данилов, спортсмен Академии падел РМК, и Богдан Бобров из Пензы.

Евгений и Богдан обыграли в финале пару Дмитрия Мягкова и Максима Колобова со счетом 7:6, 6:3.

"Как обычно, Екатеринбург встречает с открытой душой. Очень рад здесь находиться. Здесь невероятный центр, падел-арена, единственная в России. Все сделано для игроков, весь персонал делает этот турнир невероятным, захватывающим, и просто приятно здесь играть", - поделился впечатлениями Богдан Бобров.

По итогам майского рейтинга Федерации падела России Дмитрий Мягков впервые занял первую строчку национального рейтинга и стал первой ракеткой России. А Евгений Данилов в мае одержал победу на втором этапе Казахского падел-тура, подтвердив статус первой ракетки Казахстана.