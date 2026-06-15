В поселке Мортка Кондинского района из-за удара молнии вспыхнули дом, баня и гараж

В поселке Мортка Кондинского района 11 июня вспыхнули дом, баня и гараж. Причиной пожара стало попадание молнии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югория".

По прибытии на место дежурного караула, было установлено, что огонь охватил кровлю здания по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. В результате пожара произошло обрушение кровли жилого дома, повреждены крыша и потолочные перекрытия бани и гаража. О пострадавших не сообщается.

Причина пожара — грозовые разряды.