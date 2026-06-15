На Среднем Урале создадут поименный список свердловчан, погибших при защите Отечества

В Свердловской области создадут поименный список уральцев, погибших при защите Отечества и погребенных на территории региона. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Речь идет о каждом, кто когда либо участвовал в военных действиях, защищая свою Родину. Указ направлен на увековечивание памяти героев и их жертвы.

"Департаменту молодежной политики Свердловской области обеспечить формирование и ведение поименного списка погибших (умерших) при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, расположенных на территории Свердловской области",— говорится в документе.

Главам муниципалитетов рекомендовано в течение 30 дней создать комиссии по увековечиванию памяти погибших, до 1 марта, а далее ежегодно, направлять данные о них и их месте погребения в департамент молодежной политики региона. Ответственной за эту работу назначена замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В рамках указа планируется:

захоронение и перезахоронение останков погибших (умерших) защитников Отечества;

сохранение и благоустройство воинских захоронений;

создание, сохранение и благоустройство других мест погребения, установка надгробий, памятников, трех стел, обелисков и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память защитников Отечества;

сохранение и обустройство отдельных территорий, исторически связанных с подвигами защитников Отечества;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести, а также занесение их имен и других сведений в Книгу Памяти Свердловской области, книги памяти муниципальных образований и поименный список погибших (умерших) защитников Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, расположенных на территории Свердловской области;

создание мемориальных музеев и памятных знаков;

публикация в средствах массовой информации и Интернете материалов о защитниках Отечества;

создание произведений искусства и литературы, организация выставок, посвященных подвигам защитников Отечества;

присвоение имен защитников Отечества географическим объектам, организациям, в том числе образовательным, воинским частям и соединениям;

занесение имен защитников Отечества навечно в списки личного состава образовательных организаций, реализующих кадетский (казачий) компонент, открытие парт защитников Отечества в образовательных организациях;

установление памятных дат, увековечивающих имена защитников Отечества.

В список защитников отечества попадут свердловчане, погибшие при выполнении боевых задач, воинского долга на территории других государств, погибших от ран, контузий, увечий и заболеваний, полученных при защите Родины, вне зависимости от времени смерти. Помимо этого, будут учтены и граждане, пропавшие без вести в ходе военных действий, при выполнении боевых задач или служебных обязанностей, погибших в плену и не изменивших при этом Родине.

Будет учитываться и значимость поступка, совершенного гражданином, наличие заслуг перед Отечеством, подтверждение историко-архивными и наградными документами его заслуг, а также наличие его связи с муниципальным образованием (места рождения, постоянного проживания, обучения, призыва на военную службу), на территории которого запланировано увековечение памяти защитника Отечества.