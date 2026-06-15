Профессор СПбГУ заявил о порочности ранней профилизации

С образованием в России происходит неладное. Об этом пишет доктор исторических наук профессор СПбГУ Кирилл Назаренко.

Он называет причины глубокого кризиса современного образования, в числе которых ставка на "талантливых детей" и профилизацию. Это вредно, уверен историк. Он подчеркивает, что власти хотят как можно раньше выявлять "талантливых детей". Но их нет, есть лишь дети, несколько опережающие сверстников в развитии. И к 20-25 годам эти различия сглаживаются. Очень редко бывает, чтобы "талантливые" дети становились выдающимися людьми. Эта ставка ошибочна.

Назаренко напоминает, что математические способности проявляются рано, а вот гуманитарные - гораздо позже. Поэтому хорошими математиками становятся в 25-30 лет, а вот хорошими историками - намного позже.

"Если начать пичкать "талантливого" ребенка одной математикой - он просто вырастет интеллектуальным уродом с отсутствующими знаниями во всех остальных дисциплинах. Правильная средняя школа должна быть именно средней, давать одинаково качественные знания по всем основным наукам, без гипертрофированного углубления и без пренебрежения отдельными дисциплинами", - пишет ученый.

Раннюю профилизацию считают вредной практически все эксперты. При этом проводится различие между углубленным изучением отдельных предметов и профилизацией, когда все предметы, кроме профильных, нормально не изучаются.