На совещании у Хинштейна чиновники снова грубо ругаются

Новый скандал, связанный с руганью чиновников во время правительственного совещания, произошел в Курской области.

На заседании правительства региона под председательством губернатора Александра Хинштейна один из участников в прямом эфире послал кого-то, микрофон в этот момент был включен, поэтому все участники и зрители услышали "Пошел вон!".

Хинштейн возмутился поведением подчиненных и распорядился разобраться: "Я прошу уточнить, откуда это было. Что-то не то у нас происходит на обратной связи. Технические службы, мне предоставьте информацию".

По данным СМИ, выругался в прямом эфире первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков. Якобы, он обратился к подчиненному, который не вовремя зашел в кабинет.

Напомним, месяц назад на таком же совещании глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался, видеотрансляция совещания опубликована на официальной странице правительства региона во "ВКонтакте". Хинштейн в ходе заседания попросил Зайцева прокомментировать ситуацию, связанную с отсутствием воды в селе Любимовка. Глава района не заметил включенный микрофон и выругался матом, обращаясь, по всей видимости, к кому-то из своих подчиненных. После того, как технические проблемы решились, Зайцев попросил прощения за перебои. "Да и не только со связью проблема, я так понимаю, и с речевым аппаратом тоже", - ответил Хинштейн. Губернатор пообещал чиновнику скорый разговор в закрытом режиме.