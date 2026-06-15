Лавров: Послы Британии, Германии и Франции в МИД не сказали ничего нового

Послы ФРГ, Франции и Британии на встрече по Украине не сказали ничего нового, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Ничего нового они не принесли, но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса", - приводит слова Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Он напомнил, что перед встречей главы Британии, Франции, Германии выдвинули ультиматум из пяти пунктов. "Послы этих стран приходили и вручили нам свои пожелания", - добавил Лавров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Министр подчеркнул, что власти европейских стран ошибаются, думая, что могут выдвигать ультиматумы России.

Встречу с послами 11 июня провел замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

Напомним, послы трех европейских стран запросили встречу в Министерстве иностранных дел России после того, как главы Великобритании, Германии и Франции провели в Лондоне переговоры с Владимиром Зеленским. После было опубликовано совместное заявление лидеров стран, в котором руководители "евротройки" призвали к немедленному и полному прекращению огня между РФ и Украиной, а также к тому, чтобы текущая линия соприкосновения стала отправной точкой для дальнейших переговоров.