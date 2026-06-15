Пенсия придет сама: с 2027 года Социальный фонд отменит заявления на выплаты

С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет назначать страховую пенсию по старости автоматически. Теперь гражданам не придется писать заявления, как только у них возникнет право на выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью "Парламентской газете". Минтруд уже подготовил и опубликовал проект этого документа.

Сейчас люди оформляют пенсию через "Госуслуги", МФЦ или лично в отделениях фонда. Депутат считает, что это создает лишние барьеры. Многие россияне не знают, что нужно подавать заявление, пропускают сроки или путаются в документах. Новая система решит эти проблемы и упростит процесс.

Никита Чаплин напомнил, что цифровые системы фонда уже хранят всю информацию о возрасте, стаже и баллах каждого человека. Будущему пенсионеру останется только проверить эти данные. Если все верно, он просто подтвердит свое согласие, а если найдет ошибку - пришлет дополнительные справки.

Власти уже успешно опробовали такой порядок на пенсиях по инвалидности и выплатах детям, которые потеряли кормильца. Опыт показал, что автоматическое назначение работает эффективно. Теперь правительство планирует распространить этот удобный механизм на всех, кто выходит на страховую пенсию по старости.

Ранее Минтруд и Минфин официально заявили, что правительство не планирует снова повышать пенсионный возраст. В ответе на запрос депутата Михаила Делягина ведомства подчеркнули, что власти не готовят никаких изменений ни до 2028 года, ни в более долгой перспективе.