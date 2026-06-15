В Екатеринбурге устроят вечерний забег по улицам города

В ближайшую субботу, 20 июня, в Екатеринбурге впервые пройдет полумарафон "Серые ночи". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участников ждет вечерний забег по улицам города. Предусмотрены маршруты на дистанциях 21,1 и 10 километров, а также детский забег.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

В связи с проведением забега будет перекрыто движение автотранспорта. С полным списком и временем перекрытий можно ознакомится на официальном портале Екатеринбурга.