На ЕГЭ по профильной математике ожидается большой рост среднего балла

Задания на прошедшем ЕГЭ по профильной математике были весьма простыми, что стало неожиданностью для выпускников.

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Как пишет автор проекта Grand Exam - онлайн-школы подготовки к ЕГЭ Арсений Филин, многие выпускники, увидев задания, испытали невероятное облегчение и радость от того, что поняли: они наберут высокие баллы. Но легкость заданий приведет к тому, что баллы вырастут у всех, соответственно, вырастет и проходной балл в вузах.

Обратной стороной может оказаться то, что пострадают как раз наиболее сильные выпускники, готовившиеся в трудной второй части, за которую дают только 30 баллов. Потому что шкала перевода баллов ЕГЭ нелинейная - за каждое следующее решенное задание баллы в стобалльную шкалу переводят все с меньшим коэффициентом, напоминает эксперт. Накануне.RU писало об этом в специальной статье. То есть ЕГЭ, который и так плохо дифференцирует школьников по уровню понимания математики, в этом году сделает дело еще хуже.

"На технические направления могут взять не того, кто лучше знает математику, а того, у кого выше сумма баллов за счет русского. Вот такая обратная сторона "легких баллов", - заключил Филин.

Накануне.RU обращало внимание на то, что за простейшие 12 задачек, где требуется только вписать правильный ответ, дается 70 баллов, а за 7 сложных задач - только 30. Это создает искаженную картину, когда за 30% первичных баллов выпускник получает 70 итоговых баллов из 100.