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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Итоги года: правительство отчиталось о расходах и доходах бюджета за 2025 год

Правительство России внесло в Государственную Думу пакет законопроектов об итогах работы бюджета и госфондов за 2025 год. Власти опубликовали документы в электронной базе данных парламента. Эти отчеты показывают основные финансовые результаты страны за прошедший год.

Федеральный бюджет закрыл год с разницей между доходами и расходами. Казна получила 37,28 трлн рублей, а потратила 42,91 трлн. В итоге дефицит бюджета составил 5,63 трлн рублей. Социальный фонд также потратил больше, чем заработал: при доходах в 16,4 трлн расходы достигли 17,6 трлн рублей. Нехватка средств здесь превысила 1,2 трлн рублей, при этом большую часть денег фонд направил на пенсии.

Фонд обязательного медицинского страхования, напротив, показал рост. Его доходы увеличились на 14,9% по сравнению с прошлым годом и составили 577 миллиардов рублей. Хотя расходы тоже выросли, фонд закончил год с прибылью в 80,7 млрд рублей. Это стало сюрпризом, так как изначально власти ожидали убытки. В правительстве отметили, что сложная мировая ситуация не помешала собрать больше денег и вовремя выполнить все социальные обещания перед людьми.

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который сохраняет порог выручки для освобождения от НДС на уровне 20 млн рублей для бизнеса на упрощенке. Эта мера, разработанная по поручению президента, отменяет планируемое ранее снижение лимита до 10 млн рублей к 2028 году. 

Теги: бюджет, доход, план


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